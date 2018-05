Volkswagen’s meest succesvolle product is niet eens een auto

Door: BV

Volkswagen is, als groep, de grootste autobouwer ter wereld. Zelfs een uitstootschandaal stond dat niet in de weg. Maar de auto is niet het meest succesvolle product van VW. Dat is de curryworst. Afgelopen jaar maakte Volkswagen er zo maar eventjes 6,8 miljoen stuks van. Meer dan er auto’s met het VW-logo werden gemaakt. En het waren er ooit zelfs meer. Een paar jaar geleden draaiden de beenhouwers van het bedrijf er nog 7,2 miljoen van. VW maakt de worsten sinds 1973 en dat betekent dat ze nu precies 45 jaar in de catalogus staan.

Catalogus

Ja, catalogus. Je leest het goed. De curryworsten hebben zelfs een onderdeelnummer - 199 398 500 A. Oorspronkelijk werden ze gemaakt voor de cafetaria’s en eetgelegenheden van het bedrijf, maar inmiddels vind je ze in Duitsland ook in supermarkten. En plaatselijke dealers delen ze soms uit aan klanten.

De curryworst van VW is er één van de betere. Normale curryworsten hebben een vetpercentage van zo’n 35%, maar die van het Duitse automerk bevat niet meer dan 20% vet.