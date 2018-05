Genesis naar EU, maar eerst naar UK

Door: BV

Genesis is het luxemerk van Hyundai. Wat Lexus is voor Toyota, zeg maar. In de VS is het merk al een tijdje te koop en over een Europese kruistocht blaast het bedrijf al een hele tijd warm en koud tegelijk. Al bijna 10 jaar wordt de komst naar onze contreien aangekondigd, maar de profetieën zijn nog niet uitgekomen. In 2020 moet het dan toch zover zijn.

Eerst naar Engeland

Het Zuid-Koreaanse luxemerk zal voor het zover z’n gamma nog aanvullen met twee SUVs. Een concurrent voor de BMW X3 en X5, zeg maar. Maar het is Engeland dat de prioriteit krijgt. En wanneer het vasteland dan aan beurt is? Dat blijft weer koffiedik kijken.