BP investeert € 20 miljoen in batterijen die op 5 minuten kunnen opladen

Door: BV

De durfkapitaalafdeling van BP heeft een investering van 20 miljoen dollar aangekondigd in StoreDot in Tel Aviv, een start-upbedrijf dat momenteel accutechnologie ontwikkelt die ultrasnel laden mogelijk maakt.

Voor mobiele apparaten, elektrische auto's

StoreDot is van plan om deze technologie toe te passen in batterijpakketten voor elektrische voertuigen, gericht op oplaadtijden die vergelijkbaar zijn met de tijd die is besteed aan het tanken van een traditioneel voertuig met een verbrandingsmotor. De zogenaamde "flash-batterijen" zullen naar verwachting voor het eerst verschijnen op mobiele apparaten al in 2019.

Hetzelfde bedrijf ontving in september een investering van $ 60 miljoen van de vrachtwagentak van Daimler. StoreDot claimt dat hun lithium-ionbatterijen vriendelijk zijn en een actieradius van 500km bieden bij een volledige lading.