Waarom vertrekt Rolls-Royce-designer?

Door: BV

Rolls-Royce designer Giles Taylor vertrekt. Het bedrijf zelf houdt het erg kort. Veel meer dan dat er ‘andere zakelijke interesses’ in het spel zijn, wil het merk niet kwijt. En dat is voer voor speculaties.

Niet tevreden?

Het vertrek volgt amper een maand na de voorstelling van de eerste SUV van Rolls-Royce, de Cullinan. Een auto waarvan wordt gefluisterd dat hij niet zo mooi is als had gemoeten. Het ontwerp ervan zou nogal zouteloos zijn. Dat zal de verkoop niet in de weg staan (de succesvolle Bentley Bentayga kreeg gelijkaardige commentaren), maar een ongenaakbaar prestigemerk als Rolls-Royce zou er niettemin gevoelig voor zijn. Vers tekenaarsbloed moet er dan komen.

En andere kamp beweert het tegenovergestelde - dat Taylor de afgelopen zes jaar, zo’n goed werk leverde, dat het niet onopgemerkt bleef. In dat geval zal zijn naam snel weer opduiken op een hoge positie bij een ander merk. Maar de timing blijft opvallend.

Gamma compleet

Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös gaf te blijken dat het gamma van het merk met de Cullinan compleet was. Terwijl heel wat merken stilaan meer SUV’s dan ‘normale’ auto’s in hun gamma hebben, is het na de Cullinan zogezegd wel welletjes. Groter? Kleiner? Andere afgeleiden? Hoeft helemaal niet, zegt de topman. Nochtans was het Britse luxemerk er de jongste tijd niet vies van. De Ghost werd een Wraith, de Wraith werd een Dawn.