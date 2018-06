Hyundai en Audi delen waterstoftechnologie

Door: BV

Zowel Hyundai als Audi geloven in een toekomst voor waterstofauto’s. Nadat heel de wereld is omgeschakeld op tonnen zware EV’s met milieu-onvriendelijke accu’s, uiteraard. De waterstoftechnologie staat nog net iets verder af van massaproductie.

Hyundai eerst



Hyundai heeft een voorsprong op Audi. Het is dan ook niet onlogisch dat de Duitsers gaan aankloppen bij de Zuid-Koreanen. In ruil voor de betaling van enkele facturen, krijgt Audi de kennis die is vergaard met de iX35 brandstofcelauto en de geheel nieuwe Nexo in z’n schoot geworpen. Via Audi zal die technologie ook ter beschikking gesteld worden van de ganse Volkswagen-Group.

De duur van de overeenkomst is niet bekend gemaakt, maar het is alleszins de bedoeling dat de middelen voor toekomstige ontwikkeling gebundeld worden.

Hyundai experimenteerde al met waterstofauto’s in kleine oplagen. Audi plant zijn eerste schuchtere poging - een beperkte productierun - in het begin van het volgende decennium.