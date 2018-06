BMW zegt wat de nieuwe 8-Serie moet kosten

Door: BV

Twee weken geleden kon je de nieuwe BMW 8 al in vol ornaat ontdekken. Maar BMW had van de opvolger van de 6-Serie (met nagenoeg identieke afmetingen) eigenlijk alleen plaatjes gelost met de dikke bumpers die bij één of ander M-pretpakket horen. BMW België toont ons nu als eerder hoe de versies zonder extra’s eruit zien, door de configurator live te gooien.

En dan heb je er, mocht het je interesseren, ook meteen de meerprijs voor alle mogelijke extra’s bij. Als extraatje gooien we er ook de instapprijs tegenaan. Die bedraagt € 107.438.