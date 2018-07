Spectaculaire stijging aantal flitsboetes in 2017

Door: BV

In 2017 zijn in ons land 1.595.991 bestuurders geflitst. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Dat cijfer vertegenwoordigt een spectaculaire stijging van 27,5% tegenover de 1.252.172 flitsboetes die in 2016 werden uitgeschreven. Elke dag worden 4.373 bestuurders betrapt, becijferde Het Laatste Nieuws dat met de cijfers uitpakte. Dat cijfer vertegenwoordigt een opbrengst voor de staatskas van minimaal € 250.000 per dag, of ruim € 90 miljoen per jaar, al licht de feitelijke opbrengst wellicht nog een stuk hoger.

Minder bij flitspalen, meer bij trajectcontroles

Vaste flitspalen kunnen steeds minder bestuurders betrappen. Twee jaar geleden leverden ze nog 25% van de bekeuringen op, nu nog amper 17%. Trajectcontroles op snelwegen doen zelfs al iets beter. En het aantal trajectcontroles wordt de komende tijd fors uitgebreid. Er zijn nu al 55 trajectcontroles actief op snelwegen en gewestwegen en Ben Weyts (N-VA) kondigde aan dat er nog 69 extra op komst zijn. Weyts beperkte de maximumsnelheid op gewestwegen op 1 januari 2017 tot 70 in plaats van 90km/u.

Het agentschap wegen en verkeer heeft op haar website een overzicht van de trajectcontroles staan, maar de kaart is niet up-to-date. De burger is gewaarschuwd, maar liefst niet al te goed geïnformeerd.