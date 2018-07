Volgende Nissan GT-R "wordt snelste baksteen ter wereld"

Door: BV

Nissan is nog helemaal niet klaar om een nieuwe GT-R op de markt te brengen. Sterker nog, de ontwikkeling zit nog in een zeer vroeg stadium. Maar dat weerhoudt het bedrijf er niet van krasse uitspraken te doen. Nissans designchef Alfonso Albaisa liet zich dit weekend op het Goodwood Festival of Speed al ontvallen dat de GT-R sneller wordt dan eender wat anders. En ook dat het een baksteen wordt, verwijzend naar het behoudt van de solide vormgeving van de modellijn.

Talk is cheap

Hoewel slechts enkelen zullen twijfelen aan de ambities van het Japanse merk, vraagt de uitspraak om een flinke snuif zout. Want, zo blijkt ook, Nissan heeft nog niet eens de beslissing genomen over een aandrijflijn. Fossiel of elektrisch? Het tweede is niet uitgesloten, maar zelfs waarschijnlijk. Foto’s zijn van de Nissan Concept 2020 Vision GT, die voor het racegame GranTurismo werd ontwikkeld in 2014.