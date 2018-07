BMW en VW zijn de baas in China

Door: BV

Een buitenlandse automaker kan in China geen auto’s aanbieden zonder een joint venture met een lokaal bedrijf te vormen. En dat gaat niet zonder de nodige goedkeuringen van de overheid. Die moeten ze ook krijgen als ze willen uitbreiden, herstructureren, investeren… en een meerderheidsbelang mocht niet. Maar de regels zijn versoepeld.

Meer investeringen

BMW en Volkswagen kregen de toestemming om fors te investeren in hun lokale joint ventures. En zonder gelijkaardige kapitaalsinjectie van hun Chinese partner betekent dat in beide gevallen dat de Duitsers een groter aandeel krijgen. Dat leert hen meteen als eerst buitenlandse eigenaars de controle op van die bedrijven.

Ongezien

BMW heeft voortaan meer dan 50 procent in zijn joint-venture met Brilliance. Volkswagen streeft een 60-40 verdeling na met FAW en in een samenwerking met JAC is de verdeling nu reeds 50/50. Tesla heeft intussen en nieuwe productiefaciliteit aangekondigd (maar nog niet gebouwd) in Lingang, bij Shanghai. Die zal zelfs volledig in handen zijn van de Amerikaanse autobouwer. Ongezien in China.