Belgische automarkt: de diesel heeft afgedaan

Door: BV

De Belgische automarkt kende een succesvolle eerste jaarhelft. 331.369 nieuwe auto’s werden er ingeschreven. Een steniging van bijna 3% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. En er valt één grote trend op te tekenen: de diesel heeft afgedaan.

Daling dieselwagens

De daling van het aantal nieuwe dieselwagens werd al in 2012 ingezet, maar de trend tekent zich pas de jongste jaren duidelijk af. Eind 2011 was de diesel nog goed voor zo maar eventjes 75,3% van de verkoop in ons land. Eind 2017 bedroeg het aandeel nog maar 46,3%. En tussen 1 januari en 30 juni 2018 is de verkoop nog verder achteruit gegaan. De brandstof vertegenwoordigt nog slechts 36,1% van de markt.

De dieselaandeel is, weinig verrassend, het laagst onder de particuliere kopers. Daar kiest minder dan 1 op 5 klanten nog voor een zelfontbrander.

Verbrandingsmotor blijft

Uit cijfers van koepelorganisatie Febiac blijkt dat vooral de benzinemotor van die daling profiteert. Het marktaandeel van die krachtbron steeg van 48,2% eind december naar 58% eind juni. Het succes van alternatieve aandrijfvormen, hybrides inbegrepen, blijft beperkt.

Niet zonder gevolgen

Febiac stipt aan dat de daling van het dieselaandeel gevolgen heeft voor de gemiddelde CO2-uitstoot. Omdat een benzinewagen in verhouding meer CO2 in de atmosfeer blaast dan een vergelijke dieselcentrale, zal de gemiddelde daling van die uitstoot trager verlopen. Op Europees vlak leidde de antidieseltrend al tot een stijging van de gemiddelde CO2-afgifte. Het was 10 jaar geleden dat dat nog eens gebeurde.