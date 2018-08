Scania voor kleine truckers

Door: BV

Je kan je kroost vierwielers serveren in allerlei soorten en maten. Van een simpele loopauto tot schaalreplica’s die tienduizenden euro’s kunnen kosten. Er is zelfs een Amerikaanse onderneming die elektrische kinderauto’s tunet. Aan jonge truckers werd dan weer nog niet gedacht. Maar daar brengt het Ierse Scaled Rigs nu verandering in. Met een mini-Scania.

Nuja, mini. Het ding is nog behoorlijk groot. En sterk en krachtig genoeg om je kleine nazaat erop plaats te laten nemen. De topsnelheid van het elektrisch aangedreven speleding bedraagt 6km/u. Vooruit, of achteruit. Net als bij een Dafje.

Niet voor niets

De kwaliteit en de afwerking zijn naar verluidt uitzonderlijk goed. Mag ook wel, want je moet er niet minder dan € 3.450 voor betalen. Dat is voor de eerste 50 orders. Daarna worden ze € 500 per stuk duurder.