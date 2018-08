Tesla blijft dan toch op de beurs

Door: BV

Twee weken geleden veroorzaakte Tesla-topman Elon Musk ophef met een tweet. Daarin zei hij dat hij erover nadacht om het EV-merk van de beurs te halen en dat de financiering daarvoor rond was. Het is onduidelijk of de tweet ergens op gebaseerd was. De raad van bestuur van het bedrijf wist in elk geval van niets. Maar het aandeel schoot omhoog en de Amerikaanse beurswaakhond startte prompt een onderzoek.

Musk bedenkt zich

Nu geeft Musk toe dat z’n uitspraak eerder onbezonnen was. Tesla blijft gewoon op de beurs. De topman haalt in een verklaring wel aan dat de focus op kwartaalresultaten bij beursgenoteerde ondernemingen niet noodzakelijk ruimte laat voor een langetermijnvisie. Tesla boekt de jongste tijd recordverliezen. En tijdens het 15-jarige bestaan van het merk kon het nog geen enkel boekjaar afsluiten zonder aanzienlijk in de min te gaan.