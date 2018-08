Goodwood revival heeft duurste startveld ooit

Door: BV

Nog nooit een Ferrari 250 GT of Aston Martin DB4 GT in levende lijve hebben gezien is geen schande. Die dingen groeien immers niet aan de bomen. Zag je er toch één, dan is de kans erg groot dat die ergens mooi opgeblonken stil stond te wezen. Op de Goodwood Revival kan je ze zien bij de vleet. En vergeet dat opgeblonken maar, er wordt geracet.

Kinrara Trophy

Op 7 september aanstaande staan er tijdens de Kinrara Trophy-race in Goodwood niet minder dan 10 Ferrari 250 GT’s, een 250 GTO, een handvol DB4 GT’s, diverse Jaguars E- en D-Type, meerdere AC Cobra’s en een Maserati 3500 GT aan de start. Allemaal samen goed voor ruim 200 miljoen pond. Volgens Lord March, die de diverse Goodwood-festiviteiten op zijn landgoed dirigeert, ijshut meteen het duurste startveld ooit.

Oog om oog

Wie er overigens van uitgaat dat er met die dure auto’s voorzichtig wordt gereden, komt bedrogen uit. De mannen achter de veelal houten sturen gaan niet zelden voluit en er wordt wel eens wat verf uitgewisseld. De circuit van Lord March was ook al meermaals het toneel van enkele van de duurste crashes uit de geschiedenis.