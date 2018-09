Lada werkt aan opvolger Niva

Door: BV

Veertig fantastische jaren is de Lada Niva al in productie. Sinds z’n introductie in 1977 veranderde de Rus nauwelijks. Maar Lada kampt met hetzelfde probleem als Mercedes met de G-Klasse en Land-Rover met de Defender: een model dat door de klant geliefd is, maar vanwege almaar strengere homologatie-eisen niet meer op de markt te houden is.

Design

De Duitsers ontwikkelden een gloednieuwe G met gekend design. En ook in Engeland wordt aan een Defender-opvolger gewerkt. Een studiemodel toonde een stijlrichting, maar inmiddels werd een andere weg ingeslagen. Maar op het resultaat, een compleet nieuwe productgeneratie, is het nog even wachten.

4x4 of SUV?

Lada zoekt ook een richting voor de volgende Niva. Die heet tegenwoordig overigens 4x4, want er was een dispuut over de naam dat in het voordeel van Chevrolet werd beslecht. Op het Autosalon van Moskou neemt de Renault-Nissan-dochter al eens de temperatuur van het grote publiek met deze 4x4 Vision. Geen zachtgekookt ei, maar toch duidelijk een SUV. Gelukt? Oordeel vooral zelf.