Mercedes: 9 elektrische modellen op 4 jaar tijd

Door: BV

Met de Mercedes EQC (details hier) is de eerste echte elektrische Mercedes een feit. Geen beperkte oplage van een bestaand model, geen testprogramma… een heus product waar de Duitsers er zo veel mogelijk van gaan proberen verkopen. De meningen erover, die lopen nu al uiteen. Het is duidelijk dat de designafdeling de opdracht kreeg om voor een zo breed mogelijk publiek te ontwerpen. En het is net zo helder dat het resultaat om die reden door velen zouteloos wordt gevonden. Mercedes kan zich, zou het dat willen, in elk geval nog herpakken.

Het bedrijf onder leiding van Dieter Zetsche investeert de komende tijd meer dan 10 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische auto’s. “Een belangrijk onderdeel van de mobiliteit van de toekomst”, noemde de topman elektrische aandrijving. EQ wordt een hele familie.

Negen elektrische auto’s

De komende vier jaar lanceert Mercedes-Benz niet minder dan negen elektrische modellen. Drie daarvan komen onder het Smart-label met een Fortwo Fortwo Cabrio en een Forfour. Alles wat het nichemerk in portfolio heeft. Tegen 2022 komt er ook een elektrische V-Klasse. En dan is het nog het EQ-label dat bij de personenwagentak van het merk uit Stuttgart op de kofferklep van een EQA hatchback, een EQB compacte SUV en een EQS luxueuze sedan zal komen. Tel dat bij de zopas voorgestelde EQC op en je hebt acht elektrische auto’s. Nummer negen wordt naar alle waarschijnlijkheid een specifiek voor Azië (lees: China) gebouwde versie van de EQA. Geen vijfdeurs, maar een vierdeurs met een verlengde wielbasis.