Automerken verdienen miljoenen aan spionage gebruikers

Door: BV

Een beetje opschudding in Amerika. Daar werd een Cadillac-rijder door zijn verzekeraar wandelen gestuurd. Reden: hij zou een verkeerde rijstijl hebben. De man had nochtans geen ongelukken. Maar hoe weet die verzekeraar eigenlijk hoe de bestuurder in kwestie zich in verkeer gedraagt? Antwoord: hedendaagse auto’s blijken opvallend veel gegevens bij te houden en door te seinen naar automerken. En die verkopen die op hun beurt weer. Ook aan verzekeraars die ze vervolgens gebruiken tegen de klant in kwestie. En het probleem beperkt zich heus niet alleen de VS. Ook in Europa seinen auto’s allerlei gegevens door. Meestal weet de bestuurder van niks.

De verkoop van gegevens is miljoenenkwestie

Niet één, maar minstens zeven verzekeringsmaatschappijen weigerden de klant van een Cadillac. Dat gebeurde niet omdat de man een brokkenpiloot was. Maar wel omdat de auto volgens overigens onduidelijke criteria had vastgesteld dat de man vaak hard remde, snel accelereerde en soms zelfs te snel reed. De man ik kwestie was er zich helemaal niet van bewust dat moderne auto’s die gegevens bijhielden en evenmin dat automerken ze verkochten. The New York Times trok op onderzoek uit en ontdekte dat enkele Amerikaanse automerken jaarlijks ‘miljoenen dollars’ verdienden aan het verkopen van die gegevens.

General Motors gaf de praktijk toe, maar stond erop dat de gebruiker z’n toestemming had gegeven. Dat deed hij door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de auto. Ook Kia, Mitsubishi, Hyundai en Honda gaven al toe soortgelijke gegevens te verkopen.

Hoezo, je bent akkoord?

De praktijk beperkt zich niet tot Europa. Bronnen die auto55.be contacteerde en anoniem wensen te blijven, bevestigen dat enkele grote automerken in Europa en België soortgelijke praktijken toepassen. Europa vereist overigens zelfs dat auto’s concrete gegevens doorsturen naar de constructeurs. Dat is bijvoorbeeld het geval voor verbruikscijfers. Automerken moeten die vervolgens van elke individuele auto doorsturen aan de overheid. Sterk staaltje Big Brother. Maar ook andere gegevens zouden gebruikt én verkocht worden. Dat mag in onze contreien in principe alleen geanonimiseerd gebeuren, maar controle lijkt er niet op te bestaan. Automerken, waarvan al veelvuldig is gebleken dat ze eigenlijk systematisch regels met de voeten treden, moeten aan zelfcontrole doen.

De consument lijkt zich intussen niet bewust te zijn van het feit dat automerken geld verdienen aan hun rijgegevens. Ook bij ons.