Minder vraag naar elektrische auto: Mercedes en Stellantis leggen bouw batterijfabrieken stil

Door: BV

Batterijenfabrikant ACC (Automotive Cells Company) heeft de bouw van twee batterijenfabrieken in Europa stilgelegd. De beslissing is een rechtstreeks gevolg van de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s.

Trager investeren door tegenvallende vraag naar elektrische auto

ACC, een batterijenfabrikant waarin onder meer Mercedes-Benz, Stellantis (Citroën, Peugeot, Opel, Jeep, Fiat, Alfa-Romeo…) en energiereus Total Energies grootaandeelhouder zijn, drukt op de pauzeknop. Het bouwt momenteel drie fabrieken voor autobatterijen in Europa. Daarin wordt zo maar eventjes 7 miljard euro geïnvesteerd. Ze liggen in Kaiserslautern in Duitsland, In Termoli aan de Italiaanse Oostkust en in de Duitse deelstaat Saarland. Op de eerste twee werven wordt tot nader order niet verder gewerkt. De vraag naar elektrische auto’s zit in het slop. Te duur en te onpraktisch, blijkt steevast uit bevragingen van het grote publiek.

Stellantis-topman Carlos Tavares zie deze week dat ‘het investeringsplan aangepast wordt aan het tempo waarop Europa de omslag naar elektrische voertuigen maakt’. Volgens de aanvankelijke plannen van de Europese overheid, zou de markt momenteel een exponentiële groei van de verkoop van elektrische voertuigen moeten kennen. Niets is minder waar - de vraag ernaar blijft sterk onder de verwachtingen en in enkele belangrijke markten zoals Duitsland wordt zelfs een krimp van de afzet verwacht.