Brekend: fabriek van Audi in Brussel gaat zo snel mogelijk dicht

Door: BV

Tijdens een speciale ondernemingsraad deze avond maakt de directie van Audi Brussels haar intentie bekend om de fabriek te sluiten. “Het initieert de start van de informatie- en consultatieprocedure overeenkomstig de Belgische wetgeving”, klinkt dat in een persbericht. Audi gaat in dialoog om oplossingen voor de medewerkers van de site te bespreken.

Alleen Volvo in Gent blijft nog over

Het sluiten van Audi, één van nog slechts twee overblijvende autofabrieken in ons land, kan beschouwd worden als een rechtstreeks gevolg van de elektrificatiestrategie van Europa. Die dicteert dat automerken moeten elektrificeren. Er zijn echter tal van problemen met dat plan. Enerzijds lijkt de Europese consument niet zo happig op elektrisch rijden, met nu al slabakkende verkoopcijfers tot gevolg. Anderzijds blijkt elektrificatie vooral koren op de molen van Chinese fabrikanten. Die controleren grote delen van de productieketen en hebben al dan niet dankzij grote Chinese overheidssteun een concurrentieel voordeel. Daarnaast haalt Audi ook nog specifieke uitdagingen aan voor de site. Logistieke complexiteit en, uiteraard, kosten.

Elektrische Audi Q8 is flop

De Brusselse site in Vorst kent een lange geschiedenis. Ze werd aanvankelijk door invoerder D’Ieteren opgestart, later gebruikt voor de productie van Volkswagen-modellen alvorens ingezet te worden voor Audi. De eerste generatie van de kleine A1 werd er gebouwd. Daarna werd de fabriek gebruikt voor de assemblage van de volledig elektrische Audi e-tron. Die auto is inmiddels gefacelift en omgedoopt tot Audi Q8 e-tron, maar dat model is een teleurstelling. Op technisch vlak kon Audi er geen overtuigende elektrische auto van maken en de klant haakt af. Een ‘segmentspecifieke versterkte vertraging van de vraag’, noemt Audi het. De Audi Q8 zal nu versneld uit het gamma verdwijnen. Geflopt.

De werknemers van Audi in Brussel hebben acties aangekondigd.