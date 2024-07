Capri: wie wil een namaak-Polestar van Ford?

Door: BV

Terwijl Ford z’n traditionele aanbod voor de Europese markt speende van belangrijke modellen als een Focus, Fiësta of Mondeo, liep het met z’n aangekondigde elektrische offensief vooral vertraging op. De Mustang Mach-E, die alleen voor dromers verwantschap vertoont met de Amerikaanse musclecar waar hij z’n naam mee deelt, kon weinig potten breken. Naar verluidt staan de havenkades vol onverkochte exemplaren.

Elektrische basis van Volkswagen

In plaats van zelf meer elektrische auto’s voor de Europese markt te ontwikkelen, zou Ford z’n e-wagonnetje aan de Duitse locomotief hangen. Het merk stelde eerder al een Explorer voor - gebaseerd op de nog niet bijster overtuigend gebleken elektrische MEB-architectuur van Volkswagen. Die wordt er voor vanalles gebruikt, van een VW ID.3 tot een Skoda Enyaq. Het uiterlijk van die auto kennen we inmiddels al tijden, maar de productie liet lang op zich wachten. Vertragingen.

Lijkt verdacht hard op...

Inmiddels stelt Ford nog een EV-model voor. Daarvoor vist het de naam Capri uit de prullenmand. Ooit gebruikt op een begerenswaardige Coupé en nu terug voor wat het merk zelf een SUV-Coupé-noemt. Beschouw het dan maar als een evenknie voor - bijvoorbeeld - de Cupra Tavascan, Volkswagen ID.5 of Audi Q4 e-tron. Uiterlijk is echter duidelijk dat Ford het model vooral spiegelde aan de Polestar 2. Vooral aan de achterzijde lijkt het er een goedkope kopie van te zijn, ofschoon hij meer kost dan de Polestar.

Goedkoop is met andere woorden een relatieve term. Het model zal minstens 47.750 euro kosten. Dan krijg je een voertuig met een batterij van 52kWh en achterwielaandrijving. Een grotere batterij van 77kWh stuwt de prijs naar 51.450 euro en als je daar nog eens 10.000 euro bovenop doet heb je de topversie met nog eens 2kWh extra accugrootte én vierwielaandrijving. Die versie gaat naar 100km/u in 5,3 seconden. De versie met het grootste rijbereik, geraakt met één lading 627 kilometer ver. In theorie tenminste, want in het verleden bleken de echte cijfers van elektrische Fords al gigantische afwijkingen te vertonen.

De Capri zou begin 2025 leverbaar moeten zijn.