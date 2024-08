Lagere invoerbelasting voor deze auto's 'made in China'

Door: BV

Een toevloed van Chinese auto’s op de Europese markt leidde tot de aankondiging van nieuwe importheffingen. Europa wil daarmee - rijkelijk laat - de eigen economie beschermen tegen een bloedbad, ofschoon de verplichte elektrificatie en China’s dominantie op dat vlak, al jaren in de tewerkstelling hakt.

Importheffingen voor 'made in China'

Europa kondigde nieuwe importheffingen aan op in China gebouwde auto’s, maar dat was uiteraard niet naar de zin bedrijven die aldaar goedkoop (al dan niet met Chinese staatsteun) EV’s assembleren. Er werd massaal beroep aangekondigd tegen voorlopige tarieven die sinds juli werden aangerekend. De concrete toeslag - het resultaat van een ingewikkelde berekening die vanaf de zijlijn niet te controleren valt - wordt nu voor veel automerken herleidt.

“ Ook Chinese merken dwingen succesvol kortingen af ”

De EU verlaagt de tarieven voor in China gebouwde modellen van Tesla, BMW, Mini en Volkswagen. Een beetje eigenaardig omdat je zou kunnen argumenteren dat net de Chinese productie van elektrische auto’s met een Europese merknaam inhakt op de tewerkstelling op ons continent.

Hoe minder steun, hoe minder belasting

Voor Tesla daalt de toeslag van 20,8 naar 9 procent. Mini’s en BMW komen er nu vanaf met 21,3 procent toeslag in plaats van 37,6 procent. Op de Cupra Tavascan van de VW-Groep gaat het tarief van 37,6 naar 21,3 procent.

Ook Chinese merken dwingen succesvol kortingen af. Zo gaat het tarief van SAIC van 37,6 naar 36,6 procent. Dat van BYD is gedaald van 17,4 naar 17 procent en Geely (waartoe onder meer Volvo en Polestar horen) zakt van 19,9 naar 19,3 procent.

De tarieven zijn onder meer gebaseerd op de steun die automerken in China krijgen om daar hun auto’s te produceren. De drastische verlaging van Tesla kwam er bijvoorbeeld omdat het bedrijf kon aantonen dat het in verhouding weinig subsidies ontvangt. Het werd echter niet, zoals Tesla vroeg, helemaal afgeschaft omdat de EU becijferde dat Tesla z’n batterijen er onder de marktwaarde kan aankopen. Een observatie die je ook leert dat alle andere automerken in bovenstaande lijst voor hun Chinese productie veel grotere voordelen ontvangen.

Europa zegt dat China de fabrikanten oneerlijk economisch voordeel toekent door onder meer leningen tegen gunstige tarieven uit te schrijven, bedrijfsgronden opvallend goedkoop te maken en tal van andere subsidies uit te schrijven.