Studie: batterijen elektrische auto’s nu 90 procent goedkoper dan 15 jaar geleden

Door: BV

Volgens een studie van het Amerikaanse Department of Energy kosten batterijen voor elektrische auto’s nu nog maar een fractie van wat ze vijftien jaar geleden kosten.

Batterijen elektrische auto's spectaculair goedkoper

Algemeen geweten: de batterij is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Eén exemplaar kan tot tienduizenden euro’s kosten. Vaak betekent een defecte batterij ook meteen het einde voor de auto - ze op eigen kosten vervangen is zelden een zinvolle investering. En toch zijn de batterijen de afgelopen tijd spectaculair goedkoper geworden. Tussen 2008 en 2023 daalde de prijs ervan volgens het Amerikaanse Department of Energy - een overheidsinstelling - met negentig procent.

In 2008 kostte een lithium-ion accu volgens het instituut nog 1.415 dollar per kW. Dat betekent dat de 81kWh accu van de Tesla Model Y toen zo’n 114.615 dollar zou moeten kosten. In 2023 (de meest recente cijfers in deze studie) was de prijs gezakt naar 139 dollar per kW. De productiekost van diezelfde accu bedraagt nu dus nog slechts 11.259 dollar.

De sterke daling van de kostprijs heeft verschillende redenen: een stijging van het productievolume en schaalvoordelen die daarmee gepaard gaan, evoluties in batterijtechnologie en nieuwe productiemethodes worden allemaal aangehaald.

Maar waarom worden elektrische auto's dan niet goedkoop?

De sector verwacht dat de prijs per kW de komende jaren zal blijven dalen. Uit de studie bleek evenwel dat de prijsdaling vooral tussen 2009 en 2013 erg spectaculair was, maar dat die sindsdien veel bescheidener is. Bovendien blijft de productiekost voor een elektrische auto ondanks de gedaalde kostprijs voor accu’s nog steeds hoger dan die voor een conventioneel aangedreven auto. Het Amerikaanse instituut verwacht dat dat nog tot ten minste 2027 zo blijft. Het voert ook de bedenking aan dat als de productievolumes voor elektrische auto’s dalen, de prijs van accu’s misschien weer kan stijgen. De berekening gaat immers pas op vanaf een productievolume van ten minste 100.000 batterijpakketten per jaar.