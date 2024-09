Cijfers: één aannemer op drie mijdt stad. Hoe zou dat komen?

Door: BV

Volgens cijfers van Bouwunie weigert één Belgische aannemer op drie opdrachten in steden. Een veelvoud aan regeltjes en een pestmentaliteit zorgen ervoor dat werken ingewikkelder en duurder zijn en dat veel bedrijven stedelijke klanten niet willen bedienen.

Boetebeleid en pestmaatregelen

Bouwunie wil de cijfers aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen onder de aandacht brengen. De oorzaak voor de afkeer van aannemers voor de stad? Daar haalt de koepelfederatie in de eerste plaats pestmaatregelen aan: lage-emissiezones, circulatieplannen, files, autoloze zones en dure parkeerplaatsen. Daarnaast wordt de moeizame werking met gemeentediensten voor het verkrijgen van uitzonderingen, het boetebeleid (waaronder GAS-boetes) en de eindeloze wirwar aan plaatselijke beperkingen gehekeld.

Het is niet het eerste onderzoek waarin naar boven komt dat aannemers en toeleveranciers de buik vol hebben van de Belgische regelneverij. Wie in zo’n stad woont, deelt mee in de brokken. Die moet langer zoeken naar aannemers en betaalt meer voor de uitgevoerde werken. De extra kosten, of ze nu zijn voor planning, logistiek of boetes, worden uiteindelijk toch door de klant gedragen.