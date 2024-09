Ongezien: Jaguar neemt ‘pauze’ van een jaar, kan het ooit nog terugkomen?

Door: BV

Niet lang geleden bestond het gamma van Jaguar uit de sedans XE en XF, de SUVs E-Pace en F-Pace, sportauto F-Type en elektrische auto I-Pace. Zes modellen in het totaal. Straks doet Jaguar verder met nog slechts één model. Verrassend genoeg is dat de nu al negen jaar oude F-Pace. Wat is er aan de hand?

Zichzelf heruitvinden

Jaguar neemt “een pauze” van een jaar, vooraleer het begint met de uitbouw van z’n louter elektrische aanbod. Het merk wil zichzelf immers heruitvinden als een fabrikant van luxe elektrische auto’s. Veeleer gepositioneerd tegenover een Aston Martin dan tegenover een Audi, BMW of Mercedes zoals momenteel het geval is. Zo’n ‘pauze’ van een jaar is ongezien en het is nog maar de vraag of het merk dat überhaupt kan overleven.

Waarom moet het zo nodig anders?

Jaguar Land-Rover heeft er ondanks alles niet eens zo’n slecht jaar opzitten. Het harkte 29 miljard pond binnen, een record. En het wist zelfs 2,2 miljard pond winst te boeken - het hoogste cijfer sinds 2015. Maar dat doet het vooral met drie modellen - allemaal Land Rovers. De Range Rover, de Range Rover Sport en de Defender zijn de grootverdieners. Aan Jaguars wordt eigenlijk alleen geld verloren. Niet alleen afgelopen jaar - het is al tijden zo.

Bovenop de lang aanslepende uitdaging om met Jaguar voldoende volume te draaien om boven de rendabiliteitsdrempel uit te stijgen, kwamen de jongste jaren nog een paar ‘ongelukkige’ beslissingen. Zo schatte Jaguar Land-Rover (JLR) de Europese elektrificatietrend verkeerd in. Het miste de boot. De elektrische I-Pace, werd in 2019 weliswaar bekroond met de titel ‘Auto van het Jaar’, maar hij bleek geen klanten te kunnen overtuigen. Te duur en met - zo is inmiddels gebleken - een bedenkelijke kwaliteit. Tegelijk investeerde het merk zwaar in een eigen Ingenium-motorenreeks en dieseltechnologie, net voor het door Volkswagen veroorzaakte dieselschandaal de technologie verketterde. En als kers op die toch al zware slagroomtaart bleken de motoren dan ook nog eens gevoelig voor problemen. JLR schakelde uiteindelijk en in allerijl weer om naar krachtbronnen van BMW-origine.

Productiestop

De I-Pace zou volgens eerdere berichten nog tot volgend jaar in productie blijven, maar inmiddels zijn alleen nog auto’s uit voorraad leverbaar. Ze verkopen zal een hele klus zijn, want de prijs van die voertuigen is helemaal niet competitief. De Belgische invoerder prijst stockwagens van minstens 100.000 euro aan. Voor 470km maximaal rijbereik een laadtijd vanaf 9 uur… zullen er maar weinig klanten staan aanschuiven. Je vindt elders beter voor de helft van de prijs. De veertien stockwagens verkopen neemt wellicht een hele tijd in beslag. En op die manier wordt de productiestop ook logischer. Het merk heeft nog voor lange tijd voorraad.

Wederopstanding

Het was ex-Peugeot topman Thierry Bolloré die in 2020 het plan uitdokterde om Jaguar opnieuw uit de vinden als een merk dat lage volumes aan exclusieve elektrische auto’s produceerde. Een geheel elektrische opvolger van Jaguar-topmodel XJ was toen al in de maak, maar dat project werd naar de vuilnisbak verwezen. Het paste niet genoeg binnen de strategie. Bolloré verliet het bedrijf in 2022 alweer, maar zijn eerst tijdelijk en vervolgens definitief als opvolger aangestelde nummer 2 - Adrian Mardell - handhaaft de strategie.

Wanneer komt er een nieuwe Jaguar?

Als alles volgens plan verloopt, kunnen we nog dit jaar een eerste blik werpen op een nieuwe Jaguar. Dat wordt een vierdeurs GT waarvoor misschien eerst nog een concept car wordt voorgesteld. Kwestie van een beetje op de tamtam te slaan. Algemeen wordt aangenomen dat een productieversie daarvan niet voor 2026 leverbaar is. Daarna staat een SUV van het formaat (en de positionering) van de Bentley Bentayga op het programma. Tegen dan is het wellicht als 2027. Maar cruciaal - wie zich in het verleden een Jaguar kon permitteren, zal dat in de toekomst wellicht niet meer kunnen. De beoogde positionering suggereert dat er maar weinig versies voor minder dan 200.000 euro leverbaar zullen zijn.