In cijfers: Belg kiest steeds vaker tweedehands

De Belg kiest steeds vaker voor een occasie. Terwijl de markt voor nieuwe auto’s dit jaar steeds meer achteruit boert, zit de tweedehandsmarkt in de lift.

Tweedehandsmarkt in de lift

In augustus kende de occasiemarkt in ons land een klein dipje, maar in september veert het segment weer fors op. Volgens sectorfederatie Traxio zijn tijdens de eerste negen maanden van 2024 al meer dan 550.000 tweedehandswagens verhandeld. Een gecumuleerde toename van 6,1 procent, terwijl het cijfer voor september 10 procent hoger uitkwam dan een maand geleden.

Traxio haalt onder meer het grote aanbod tweedehandswagens in combinatie met een gedaalde prijs aan. De gemiddelde prijs van een occasie is nu 7,6 procent lager dan vorig jaar. Volkswagen, BMW, Mercedes, Opel en Peugeot zijn de populairste automerken terwijl meer dan de helft van de verkochte occasies door een benzine wordt aangedreven. Diesels nemen bij een derde voor hun rekening, hybrides haast tien procent en louter elektrische auto’s tikken af 2,9 procent van de totale markt.

Markt nieuwe auto’s steeds moeilijker

De markt voor nieuwe auto’s daalde met vijf procent tijdens de eerste negen maanden van het jaar. Het gecumuleerde aantal nieuw ingeschreven wagens bedraagt nog 356.868 stuks. In september dook de markt voor nieuwe auto’s 18,6 procent onder de cijfers van september 2023.