Porsche keert kar, wil elektrische modellen uitrusten met benzinemotor

Door: BV

Al te vaak lijkt het alsof automerken niet veel voeling hebben met de markt. Of op z'n minst: alsof de mensen die er de touwtjes in handen hebben last hebben van tunnelvisie. Het overkomt de merken die volop inzetten op elektrificatie. Ze moesten al allemaal de kar keren. Reden? De consument volgt onvoldoende. Ze vinden elektrische auto’s te duur en te onpraktisch, blijkt steeds weer uit studies.

Ontwaken uit elektrische droom?

De lijst met automerken die eerst hoog van de toren bliezen en inmiddels al schoorvoetend op hun stappen moesten terugkomen, is lang. Volvo, Ford en Volkswagen zijn slechts enkele van de bekendste. Trouwens allemaal bedrijven die vonden dat Europa de elektrische auto maar beter zo snel mogelijk verplicht kon maken. Ze krijgen van de klant het deksel op de neus.

Porsche was ook één van de merken die het licht zag. Het zou al snel alleen nog maar elektrische auto’s maken - tenminste 80 procent tegen het einde van het decennium. Na de Taycan is de nieuwe Macan inmiddels alleen nog met een stekker te krijgen. En ook de sportwagens moeten eraan geloven: de opvolger van de Boxster/Cayman wordt helemaal elektrisch.

Waardeverlies, tegenvallende vraag

Je voelt het echter al aankomen - er is een probleem. Eerst en vooral met de Taycan. Dat model haalt niet de beoogde verkoopscijfers en klanten worden geconfronteerd met een hallucinant waardeverlies. Ongezien bij Porsche. Het heeft er inmiddels al alle schijn van dat de nu nog louter elektrische nieuwe Macan dezelfde richting opgaat. En de kleine sportwagen? Daar veroorzaakte de komst van een elektrische versie een stormloop… op uittredende generatie met verbrandingsmotor. De moeilijkheden laten zich inmiddels aflezen aan de resultaten van Porsche. Tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar werd 5,5 miljard euro winst geboekt. Niks om over te klagen denk je dan, maar dat cijfer betekent een daling van meer dan een kwart in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Er heerst paniek.

Wat is het gevolg? Porsche besluit nu al dat het z’n modellen met brandstofmotor langer in productie zal houden. Er zal nog een extra facelift voorzien worden voor de Cayenne en de Panamera. De ingenieurs hebben intussen de opdracht gekregen om uit te vissen hoe ze de elektrische modellen kunnen voorzien van een brandstofmotor. Makkelijker gezegd dan gedaan, want natuurlijk nooit voorzien.