Ford gooit nog eens 4.000 man buiten

Door: BV

De slachtpartij van jobs in de autosector gaat maar door. Ditmaal bij Ford, dat tegen 2027 nog maar eens 4.000 banen wil schrappen.

Tweede ontslagronde op korte termijn

Vooral in Duitsland zullen er jobs verdwijnen. Bij het Europese hoofdkwartier van het bedrijf in Keulen werken momenteel nog 11.500 mensen. Een kwart daarvan wordt gevraagd om te vertrekken. In het Verenigd Koningkrijk, ooit echt Ford-bastion, gaan nog eens 800 jobs verloren. In de andere Europese landen worden 300 banen geschrapt. Deze afslanking komt bovenop het begin vorig jaar aangekondigde jobverlies van 3.800 banen.

Enorme economische kost voor elektrificatie

Het is de zoveelste aankondiging van jobverlies in de autosector die rechtstreeks of onrechtstreeks op het conto van de verplichte Europese elektrificatie van de autosector komt te staan. De Europese regelgevers hebben die doorgevoerd tegen grote waarschuwingen van de experten en de autosector over jobverlies en oneerlijke concurrentie (vooral uit China) in. Die politiek leidde tot een algemene malaise in de autosector en zet honderdduizenden Europese jobs op de tocht.

Waar zijn de populaire Fords gebleven?

Ford zit daarenboven nog met een probleem met z’n gamma. Het bedrijf schrapte de jongste jaren steeds meer populaire modellen en kon die maar sporadisch vervangen door nieuwe succesmodellen. Voor elektrische auto’s ging het in zee met Volkswagen. De eerste twee modellen - de Explorer en de Capri - kwamen met vertraging op de markt en de ontvangst ervan was op z’n zachtst gezegd lauw te noemen.