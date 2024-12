Grootste Europese partij: verbod op verbrandingsmotor moet omgekeerd worden

Door: BV

De autosector verkeert in crisis. De verkoop van nieuwe modellen mangelt en stilaan wordt duidelijk dat de economische rekening voor de verplichte elektrificatie van het Europese wagenpark voor dramatisch banenverlies zal zorgen. Sterker nog - ze doet dat nu al. Er gaat bijna geen week voorbij of een automerk of toeleverancier kondigt aan dat er jobs zullen rollen. De crisis in de autosector werkt bovendien als een anker voor de gehele Europese economie. De Europese auto-industrie is nog steeds goed voor meer dan 15 procent van de tewerkstelling in productie en is daarnaast ook verreweg de grootste investeerder in de ontwikkeling.

De dramatische economische gevolgen van een geforceerde omschakeling naar elektrisch rijden waren door veel experten voorspeld. “Jobverlies en de deur open zetten voor een Chinese dominantie”. De belangrijkste Europese fracties gaven bij het uittekenen van de doelstellingen prioriteit aan de klimaatproblematiek. Transport is verantwoordelijk voor zo’n 15 procent van de CO2-uitstoot. Een doorgedreven elektrificatie van het wagenpark zou daar enkele procenten van af pitsen.

Dramatische economische gevolgen van elektrificatie

Kritiek op de scherpe doelstellingen zwelt al een hele tijd aan. De Europese klant omarmt de elektrische auto niet zoals verwacht, er blijven vraagtekens hangen boven de milieubaten (specifiek dan over de productie en de recyclage achteraf), er zijn de gevolgen voor de tewerkstelling, de risico’s van een grotere Chinese afhankelijkheid enzovoorts… Protest van landen die inmiddels bijzonder zwaar getroffen worden door de economische gevolgen - Duitsland en Italië voorop - zwelt al een hele tijd aan.

Nu spreekt de Europese Volkspartij EVP zich resoluut uit tegen het verbod op brandstofmotoren. Ook de boetes die de automerken moeten betalen wanneer ze de CO2-doelstellingen niet halen, moeten afgeschaft worden. Volgens koepelfederatie ACEA riskeren automerken in Europa tot wel 8 miljard euro aan boetes als ze in 2025 niet spectaculair meer elektrische auto’s verkopen dan dit jaar. Maar de vraag naar EV’s stabiliseert in Europa eerder dan dat ze groeit. De EVP is de grootste fractie in het Europese parlement en presenteert een plan om de auto-industrie te redden. Een constante vermindering van de uitstoot maakt daar nog deel van uit, maar volgens de EVP was het fout van de EU om daarin één specifieke technologie - de elektrische aandrijving - te verplichten.