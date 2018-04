BMW's 5-liter V10 is de 'Motor van het Jaar'

Door: BV

n het Duitse Stuttgart zijn voor de achtste keer de jaarlijkse ‘Engine of the Year’-awards uitgereikt door een jury van 61 journalisten uit 29 landen. Toyota, Volkswagen, Subaru en BMW vallen in de prijzen.

De 1.5l benzinemotor uit de Prius wordt voor het derde jaar op rij gelauwerd. De krachtbron gaat aan de haal met de trofee in de 1.4 tot 1.8l-klasse, maar wint met z’n applicatie in de gezinswagen ook de zuinigheidsprijs. In de 1.0 tot 1.4l-klasse is het Volkswagen die z’n slag thuis haalt. De 1.4l TSI met 170pk is de beste uit z’n categorie. De krachtbron puurt zoveel vermogen uit een kleine cilinderinhoud omdat hij zowel door een compressor als door een turbo geblazen wordt. De 1.4 TSI werd ook bedacht met de prijs voor ‘Beste Nieuwe Motor van het Jaar”. De 2.0 FSI Turbo uit de Golf GTI werd in de bloemetjes gezet in de 2-liter klasse. In het segment tot 2,5l is het Subaru dat met z’n viercilinder boxermotor uit onder meer de Impreza WRX tot winnaar verkozen werd. Subaru vergrootte afgelopen jaar het slagvolume van de boxer van 2.0 naar 2.5l om meer trekkracht bij lage omwentelingssnelheden te bekomen.

BMW werd bekroond voor z’n 3.2l zes-in-lijn (uit de M3 en Z4 M) en de 3.0l dieselmotor met gelijkaardige architectuur. Maar het was de 5-liter V10 uit de M5 en M6 die op het meeste stemmen kon rekenen en daardoor ook titel van ‘Motor van het Jaar’ mag dragen.