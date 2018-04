Fiat moderniseert Doblo

Door: BV

iat introduceerde de Doblo in 2000 in zowel een personenwagen- als een utilitaire uitvoering. Vijf jaar en 460.000 exemplaren later (waaronder 150.000 personenwagenversies) acht het merk een opfrisbeurt wenselijk. Het nieuwe uiterlijk brengt wat gezwollen koetsmaten met zich mee; voortaan is de Doblo 4,25m lang, 1,72m breed en 1,81m hoog. Het motorenpalet omvat nieuwe keuzemogelijkheden. Dieselen kan voortaan met één van de drie beschikbare motoren; een 85pk sterke 1.3l Multijet en een 1.9 JTD die 105 of 120 paarden sterk is. Voor de Cargo is dat ofwel een 1.3JTD met 75pk of de 105pk sterke 1.9. Een 77pk sterke 1.4l benzinemotor is in het vooronder van beide uitvoeringen te vinden.

Het interieur evolueert op gebruikelijke wijze; de zetels zijn verbeterd en er zijn nieuwe bekledingen en stofjes. De boordplank is in donkergrijs en wordt gecomplementeerd door lichtere grijze onderpanelen. De deurbekleding is nieuw en laat minder metaal bloot en er zijn grilles voor de luidsprekers. Handig is dat de hoogte voortaan gebruikt wordt voor een extra legplank boven de voorruit. De Doblo biedt desgewenst ook nog steeds plaats aan zes inzittenden middels een verwijderbare extra achterbank.