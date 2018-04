Lotus komt met circuitmodel

Door: BV

e Britse sportwagenbouwer Lotus brengt een “Circuit Car” op de markt. Dat werd afgelopen weekend bekendgemaakt. Het model zal gebaseerd zijn op het volledig in aluminium opgetrokken lichtgewicht chassis van de Elise en is specifiek voor circuitgebruik, met name voor de in Engeland populaire vrije circuitdagen, ontworpen. Het geheel open model zou slechts 600kg zwaar worden en wordt een éénzitter. Een tweede zitplaats zal optioneel aangeboden worden. Het koetswerk -dat volledig uit composietmaterialen wordt opgetrokken- is voorzien van forse voor- en achtervleugels die een gezonde hoeveelheid neerwaartse druk moeten creëren.

De middenmotor en de versnellingsbak kennen we beiden al uit de Lotus Elise en Exige. Een atmosferische versie van Toyota’s 1.8l VVTL-i motor moet de spartaanse Lotus in vier tellen naar 100km/u stuwen. De acceleratie naar 160km/u zou minder dan 11 tellen in beslag moeten nemen. Wie dat maar magertjes vindt, kan opteren voor een drukgevoede motorvariant. Die versie moet de sprint kunnen afhaspelen in 3,5 seconden en moet 160km/u op de teller hebben staan in niet eens 9 seconden.

Lotus wil in december van dit jaar met de productie van start gaan. Het bedrijf uit Hethel, Norfolk plant een jaarproductie van een honderdtal eenheden.