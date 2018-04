Veiligheidsinnovaties nieuwe S-Klasse

Door: BV

p het aanstormende Autosalon van Frankfurt zal Mercedes de nieuwe S-Klasse laten debuteren. Tot die tijd zal de persdienst van het merk naar goede gewoonte druppelsgewijs informatie vrijgeven. Zo kunnen we nu al licht werpen op de veiligheidsuitrusting van de nieuwe toplimousine.

Mercedes tilt vooral het PRE-SAFE-systeem een trap hoger. Dat systeem detecteert op de huidige generatie al de mogelijkheid op een ongeluk (bijvoorbeeld als de bestuurder plots bruusk uitwijkt of hard in de ankers gaat) en bereidt het voertuig voor op een impact. Dat gebeurt door onder meer de gordelvoorspanners te activeren. De tweede generatie van het systeem wordt aangevuld met een radar (op 24 Ghz, naast de radar voor de verkeersafhankelijk DISTRONIC snelheidsregelaar die op 77 Ghz werkt). Die houdt de ruimte voor de wagen onder een hoek van 80° en over een afstand van 150m in de gaten. Het systeem communiceert ook met de noodremhulp (Brake Assist Plus). De remhulp berekent permanent de remkracht die nodig is om een aanrijding met een voorligger in de gevarenzone te vermijden. Wanneer de bestuurder het rempedaal intrapt, is die remkracht meteen voorradig ongeacht de pedaaldosering. Mercedes claimt dat daardoor in bepaalde situaties het risico op kop-staart-aanrijdingen vermindert van 44% naar 11%.

Het PRE-SAFE-systeem hield zich al bezig met het optimaliseren van de zetelpositie, maar bij de nieuwe uitgave gaat men weer een stapje verder. De tweede generatie zal niet enkel de stand van de zetel beïnvloeden, maar ook de positie van de inzittende op die zetel. Dat gebeurt door luchtkussens in de zetelflanken zeer snel op de te blazen. Die helpen de persoon in de zetel fixeren en maximaliseren op die manier de werking van de airbags.