Op Amerikaanse leest: nieuwe Mercedes R-Klasse

p het Autosalon van New York ging het doek van de R-Klasse; Mercedes’ kruising tussen en sedan, een monovolume en een break. Het model is in z’n definitieve vorm 5,16m lang geworden. 64% daarvan is beschikbaar voor de inzittenden, wat een binnenruimte moet opleveren die merkbaar ruimer is dan die van eender welke berline.

Het interieur is ingericht met niet minder dan drie zetelrijen. De eerste en tweede zetelrij kunnen tot 920mm van elkaar staan en de ruimte tussen de tweede en derde rij bedraagt ook nog maximaal 840mm. Andere eerder genereuze afmetingen zijn de hoofdruimte (tot 1027mm) en de schouderruimte (tot 1530mm). Alle zes de inzittenden beschikken over comfortabele instelbare zetels en worden desgewenst verwend door een uitgebreid entertainmentsysteem. In optielijst zullen verder nog items staan als een middenconsole met extra bergruimte, kleurenschermen en een airconditioning met verschillende temperatuurzone’s (inclusief een aparte bediening voor de derde zitrij). Dat laatste is handig als je tevens opteert voor het gigantische panoramische dak. Omdat de vier achterste zetels zich individueel laten dichtvouwen tot een vlakke laadvloer, bedraagt de maximale kofferinhoud 2057l. De laadruimte is dan 2,20m lang.

Onder de kap komen V6 en V8 benzinemotoren die op Amerikaanse leest geschoeid zijn. De R 350 krijgt een 272pk sterke V6 en moet in staat zijn om het model in 8,3 tellen naar 100km/u te stuwen. De topsnelheid bedraagt 230km/u. De R 500 haalt 240km/u en doet de sprint in 6,9 tellen. Er komt ook een R 320 CDI diesel£. Die levert een indrukwekkende trekkracht van 510Nm en neemt genoegen met 8,9l/100km. Al deze motoren worden gekoppeld aan de 7G-TRONIC automatische zeventrapstransmissie van de constructeur. Het onderstel wordt, standaard of optioneel al naargelang de motorversie, uitgerust met een AIRMATIC luchtophanging die de rijhoogte afhankelijk van de omstandigheden tot 5cm doet toenemen of 2cm verlaagt.

De R-Klasse is vooral met het oog op de Amerikaanse markt ontwikkeld. In de herfst wordt het model er aan de catalogus toegevoegd. Toch staat ook een commercialisering in Europa op stapel. De cross-over zou hier begin 2006 moeten arriveren.