Nieuwe Fiat Croma volgens Italdesign

Door: BV

O

p het Autosalon van Genève stelde Fiat de nieuwe Croma aan het publiek voor. De lijnen van dat model werden door Giorgetto Giugiaro vastgelegd. Om dat in alle salontumult nog eens extra onder de aandacht te brengen presenteerde Italdesign Őhet stijlhuis van Giugiaro- op haar stand in de Zwitserse Palexpo-hallen de Croma 8tto V Concept. Het model krijgt een behoorlijk opgewaardeerd uiterlijk dat sportief, maar tegelijk ook zeer stijlvol is. Italdesign gebruikt daarvoor naar eigen zeggen technieken die ze eerder al uittesten bij de bouw van de Maserati Buran Concept car. Het gaat in feite vooral om uitgelezen kleurencombinaties, strategisch gekozen verchroomde onderdelen en subtiele koetswerkaccenten, zoals de kleine wielkastverbreders. Binnenin benadrukt Giugiaro de ruimte van de 4,75m lange, 1,77m brede en 1,60m hoge Croma door resoluut voor een vierpersoonsopstelling te opteren. Daarbij worden de achterpassagiers verwend met een maximum aan beenruimte, comfort en luxe. De doorgetrokken middentunnel biedt plaats aan communicatie-apparatuur en in de voorste hoofdsteunen zit een DVD-speler ingewerkt.

De sterkste standaardkrachtbron van de Croma wordt een compleet nieuwe 2.4l Mutlijet dieselmotor. Die zal 200 dieselpaarden sterk zijn. Onvoldoende voor de grootmeester, die de Croma 8tto V Concept van een achtcilinder-in-V benzinemotor voorzag. Dikke 19-duims lichtmetalen velgen met aangepast rubber brengen de kracht op het wegdek over. Een dubbele uitlaatlijn met twee opvallende, ingewerkte dempers staat in voor het uitstoten van de verbrandingsgassen en het produceren van een diepe, sportieve brom.