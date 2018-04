AMG Sportpakket voor Mercedes M-Klasse

Door: BV

ls huistuner van het merk met de Ster heeft AMG een onmiddellijke toegang tot nieuwe modellen. Zo komt het dat de voorstelling van de M-Klasse nog niet eens koud is, het model nog niet eens bij de dealer staat, en de tuner toch al met een koetswerkkit op de proppen komt. Ook de klanten van het eerste uur kunnen op die manier opteren voor een potenter ogende SUV. Het pakket is meteen beschikbaar voor alle motorversies van de M. De zwaartepunten in de aanpassing zijn traditioneel; AMG had vooral oog voor de vormgeving van de bumpers en zorgde voor opvallende 19-duims lichtmetalen velgen.

De bumperschilden zijn meteen geheel in koetswerkkleur uitgevoerd. Vooraan hebben de vier luchtinlaten een donkere race-geïnspireerde grille. De beschermplaat onderaan is meer uitgesproken, wat volgens de fabrikant het gespierde karakter van het model benadrukt. Ook aan de radiatorgrille en de nu chroomomrande mistlichten werd gewerkt. De geribde beschermplaat wordt in de achterbumper herhaald. Om de nieuwe AMG-bumper achteraan te behoeden voor ongelukjes is de kofferdrempel bekleed met roestvrij staal en aan weerszijden van het stootplastic vinden we een ruim bemeten sportuitlaat. Het lichtmetaal is uitgevoerd in een zilverkleur, in een vijfspaaks-design. Ze zijn geschoeid met laagprofiel 255/50 R19-rubber rondom.

Voor de E-Klasse berline en break komt AMG ook met een nieuw sportpakket. Dat lijkt sterk op, maar is niet identiek aan, de uiterlijke behandeling die de E 55 AMG onderging. Hier wordt het pakket gecombineerd met 18-duims lichtmetaal, 245/40-rubber vooraan en 265/35 banden achteraan. Binnenin vinden we zetels met een meer uitgesproken zijdelingse steun en een specifieke lederen bekleding. Het pakket wordt afgerond met, bij sommige versies, een upgrade van het remsysteem en een nieuwe uitlaatlijn (niet voor de 4-Matic modellen).