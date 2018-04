Fiat Panda 4x4 is er

Door: BV

anaf half oktober is de Fiat Panda 4x4, die bij ons ook nog de toevoeging ‘Climbing’ krijgt, op de Belgische markt leverbaar. De stoere uitvoering is volgens de constructeur niet enkel geschikt voor de stadsjungle, maar zal ook op het echte terrein uit de voeten kunnen. Fiat verwacht er dit jaar nog 40 van te slijten, terwijl de Belgische markt volgend jaar een afzet van 110 stuks zou moeten kennen.

De uiterlijke wijzigingen ten opzichte van de Panda zijn beperkt gebleven. De voor- en achterbumpers kregen een extra schild en de beschermstrips en wielkasten zijn beter beschermd. In tegenstelling tot veel compacte SUV’s, waar vooral de look van belang is, heeft de Panda Climbing recht op permanente vierwielaandrijving. In combinatie met een bodemvrijheid van minimaal 15cm en een aangepaste ophanging resulteert dat in verre van beschamende terreincapaciteiten.

In het vooronder komen twee motoren. De eerste is een 1.2l 8v met 60pk en 102Nm. De kleine 1.3JTD met 70pk en 145Nm vormt de tweede keuzemogelijkheid. Met de benzine haalt de Panda 4x4 een top van 145km/u en kan 100km/u op de teller staan na 19sec. De combinatie met de moderne dieselkrachtbron is 155km/u snel en haspelt de spurt naar 100km/u af in 16sec. De prijs van de 1.2 werd ook gecommuniceerd. Fiat zal het model vanaf € 11.910 leveren. De prijs van de dieselversie kennen we nog niet.