Lancia Thesis door Stola

et Italiaanse design- en technologiehuis Stola bestaat dit jaar 85 jaar. Dat wordt gevierd met de voorstelling van een wel heel speciale Lancia Thesis. Stola bouwde de sowieso niet oncomfortabele Thesis immers om tot een luxueuze limousine die S85 werd gedoopt. De berline werd voor de gelegenheid met 60cm verlengd, waardoor de wagen bijna 5,5m lang wordt. Stola ziet het model dan ook als een compacter en vooral goedkoper alternatief voor de Maybach. Om dat te benadrukken is de S85 uitgevoerd in twee koetswerktinten, net als de grote Duitse limousine.

Het interieur bleef vooraan nagenoeg ongewijzigd, terwijl achteraan een geheel nieuw passagierscompartiment werd ontworpen. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen als hout en leder. Het zitmeubilair achteraan bestaat uit twee individueel instelbare zetels. Tot de uitrusting behoort een televisiescherm en een bar, al kan de klant natuurlijk in alle vrijheid beslissen welke zaken hij nodig denkt te hebben. Zelfs voor de vloerbekleding wordt hout en leder gebruikt. Stola stelt de S85 voor in Genève als concept, maar wie voldoende diep in de buidel tast zal de lange Thesis gewoon kunnen bestellen.