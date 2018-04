Lancia Fulvia steelt de show

Door: BV

p de Lancia-stand in Frankfurt pronkt de Fulvia coupé. Een show car waarmee Lancia aanknoopt met haar rijk gevulde geschiedenis. In 1965 introduceerde de Italiaanse autobouwer op het Autosalon van Genève immers al eens een Fulvia. Een coupé, uitgerust met een 1.2l viercilindermotor in een compacte V-opstelling. Een configuratie die momenteel nergens meer wordt gebruikt. Een model dat, met een 1.6 onder de kap ook zeer succesvol was in de racerij, met onder meer een overwinning in de Rally van Montercarlo in 1972.

Het Centre Style van Lancia heeft gepoogd de Fulvia Coupé te ontwikkelen alsof het model nooit uit de catalogus was verdwenen. De ontwerpers kozen niet voor een duidelijke retro-styling, maar voor een post-modernistische herwerking van het concept met stilistische verwijzingen die bij een normale evolutie ook in een gewijzigde vorm behouden zouden blijven. De vorm zelf is dus nieuw en gebaseerd op die van de wereldberoemde Riva motorboten van die tijd, maar de koetswerkverhoudingen zijn nagenoeg identiek.

In het interieur vinden we twee kuipzeteltjes met wat extra bagageruimte erachter. Het interieur is geïnspireerd op dat van het origineel, maar -net als bij de koets- werd in de uitvoering rekening gehouden met de huidige trends en normen. Zo bevat de middenconsole bijvoorbeeld gewoon het Connect-systeem dat de functies van GPS, audio-installatie en telefonie groepeert en momenteel al in zowat elk productiemodel van de groep verkrijgbaar is. Het dashboard is uitgevoerd in donkere kleuren, met een centrale lichtkleurige houtinleg die het geheel een klassieke en stijlvolle uitstraling geeft. De tweekleurige bekleding van de zetels komt terug op de sober vormgegeven deurpanelen. De bestuurder kijkt door een pracht van een sportstuurtje met drie dubbele spaken op een instrumentenpaneel met drie verzonken wijzerplaten.

Onder de kap van het prototype zit een 1.8l 16v viercilinder benzinemotor met variabele kleppentiming. De voorophanging is van het McPherson-type terwijl voor de achterophanging werd gekozen voor een systeem met dwarsarmen en een antirolstang. Remmen gebeurt middels schijven op de vier wielen (vooraan geventileerd). Door gebruik te maken van aluminium voor het motorblok en de koetswerkpanelen, wist Lancia het gewicht geperkt te houden tot 990kg. Zelfs met een eerder bescheiden vermogensopbrengst van 103pk bij 6.400t/min kan de Fulvia Coupé van 0 naar 100km/u in 8,6sec. De topsnelheid bedraagt 213km/u en het gemiddeld verbruik blijft beperkt tot 7,3l/100km.

De Fulvia valt op omdat zowel het uiterlijk, het interieur als de gekozen technische oplossingen rijp lijken voor serieproductie. Lancia zelf wil daarover nog niets kwijt, maar welingelichte bronnen menen dat de eerste exemplaren nog in 2004 van de band zouden kunnen rollen.