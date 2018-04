Peugeot Partner Indiana

Door: BV

P

eugeot stelt een speciale versie voor van de gefacelifte Partner die afgelopen herfst op het Autosalon van Parijs werd geïntroduceerd. De avontuurlijke variant luistert naar de naam Indiana en wordt enkel in België en Luxemburg gecommercialiseerd. Onder de kap zit de krachtigste diesel uit het gamma; de 1997cc HDi-motor met 90pk en 205Nm. De Indiana onderscheidt zich van de gewone Partner door een aantal specifieke koetswerkelementen. Het gaam om roosters voor de lichtblokken, spatbordverbreders, een hertekende bumper, een onderste luchtinlaat in koetswerkkleur, mistlampen en aangepaste wieldeksels en een Indiana-striping op de klanken. Om de uitstraling ook in de praktijk te kunnen omzetten wordt een ophanging met langere veerwegen voorzien.

Voor het interieur opteerde men voor een kleurenschema met beige en natuurkleurig groen en een champagnekleurige dashboardstrip met Indiana-monogram. Airco en radio-cd werden aan de standaarduitrusting toegevoegd. Het model is verkrijgbaar vanaf € 17.420 in Aluminium-grijs, Persepolis-geel, Goa-koper en Acadie-metaalgroen dat exclusief voor deze reeks bestemd is.