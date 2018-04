Lancia Ypsilon in Genève

Door: BV

ancia zal in Genève de nieuwste generatie van de Y -die voortaan voluit Ypsilon zal heten- voorstellen. De Y is al op de markt sinds 1985 en de huidige, tweede generatie, gaat al mee sinds 1995. De nieuwe mini meet 3,76m in de lengte, 1,69m in de breedte en 1,52m in de hoogte. De wielbasis bedraagt 2,39m.

Het ontwerp bevat enkele elementen die typisch zijn voor de nieuwe Lancia-stijl en die we al terug konden vinden op de Lancia Phedra en de Lancia Thesis. Dat is met name het geval voor het opvallende, in chroom uitgevoerde radiatorrooster en de stijl van de lichtblokken. De achterzijde, met langgerekte golvende lichtunits doet nog het meest denken aan de Y zoals die momenteel in de catalogus staat. De typische luxueuze Lancia-stijl komt ook in het interieur tot uiting. Het dashboard bestaat uit een horizontale lichtkleurige balk die rust op een in contrasterend materiaal uitgevoerde middentunnel. Aan de zijkanten voorzien van verluchtingsmonden in een stijlvol donkergrijs metallic. Net als bij de vorige versie zit het instrumentenbordje centraal. Onder de afdekkap is er plaats voor klassieke met chroom omrandde, crèmekleurige wijzerplaatjes. Van de middentunnel zelf werd het voorste gedeelte gevoelig verhoogd. Daardoor staat het pookje op een hogere plaats en vergroot de bereikbaarheid en het bedieningsgemak ervan, net als bij de monovolume met een gelijkaardige oplossing. Lancia biedt zoals steeds de mogelijkheid om ook haar kleinste telg naar smaak (er zijn 555 combinaties mogelijk) uit te rusten. Leder, Alcantara, een volledig glazen dak en zelfs een airco met twee zones behoren tot de mogelijkheden.

De constructeur gaat de nieuweling aanbieden met vier motorversies. De huidige 1.1l met 54pk verdwijnt uit het gamma, waardoor de 1.2l met 60pk de instapper wordt. Dezelfde motor, maar met 16- in plaats van 8 kleppen is ook verkrijgbaar. Die is 80pk sterk. De twee overige motoren zijn nieuw. Het gaat om een 1.4 16v benzine met 95pk en -belangrijker- een nieuwe compacte Multijet-diesel. Die 1.3l zestienklepper ontwikkelt 70pk bij 4.000t/min. en 184Nm bij 1.750t/min. Naast de huidige handgeschakelde vijfbak, zal Lancia ook een gerobotiseerde bak aanbieden. Die Dualmode-versnellingsbak kan Őnaar keuze- sequentieel bediend worden door het pookje vooruit of achteruit te tikken telkens er op- of teruggeschakeld moet worden, of geheel automatisch werken.