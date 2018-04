3 miljoen Peugeot 206'jes

Door: BV

D

e Peugeot 206 is een succesnummer, laat dat duidelijk zijn. Op 12 november liep immers de 3 miljoenste 206 van de band sinds de start van de productie in mei 1998. Het betreft een aluminiumkleurige driedeurs berline met 1.4l benzinemotor bestemd voor de Duitse markt. Een populair model want 4 op 10 van alle geproduceerde 206'jes hebben een koets met drie deuren. De vijfdeurs doet nog beter met 49,3%. De Coupé Cabriolet, de eigenzinnige cabrio met metalen wegvouwdak zelf haalt ook nog een aandeel van 5,6% sinds zijn marktintroductie in december 2000. 3,7% van de totale productie zijn bedrijfswagens terwijl de zowel sportief als functioneel ingestelde SW een totaal haalt van 1,4% of amper 41.246 stuks op het totaal geproduceerde aantal. Ook niet slecht want de break is nog maar vanaf 6 juni 2002 verkrijgbaar.

De drie Europese vestigingen van de constructeur, Poissy en Mulhouse in Frankrijk en Ryton in de UK, zijn samen goed voor een dagproductie van 3075 stuks. Buiten Europa heeft Peugeot nog productiesites in Argentinië, Iran, Chili en Brasilië. Samen zijn die goed voor 485 geproduceerde wagens per dag. Het gaat Peugeot in onze contreien overigens voor de wind, ondanks een lichte recessie in de sector. In België en Luxemburg bekleedt de 206 de koppositie op beide markten. 18.545 inschrijvingen in september 2002 staat voor een aandeel van 4,42% op de totale markt en 19% in zijn segment. Een stijging ten opzichte van vorig jaar van dik 16%.