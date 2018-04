Anders karten in Genk

Door: REDACTIE

ijdens de vakantieperiode permitteren we ons een uitstapje naar het kartcircuit. Een geprefereerd tijdsverdrijf van menig autofiel, maar ook een volwaardige sport die een uitstekende kweekvijver is voor nieuw racetalent én een volwaardige training blijft, zelfs voor doorwinterde formule-piloten. In Genk ligt sinds 1983 het enige permanente outdoor-circuit van Vlaanderen, en dat is toch nog steeds een aparte ervaring. Talenten als Loix, Leinders, Button, Verstappen, Alonso en Raikonen werden en worden er nog steeds gevormd. De buitenlucht en curbstones zorgen bovendien voor sensaties die je op een traditioneel binnencircuit niet vind. Dit jaar werd de ganse infrastructuur er opgefrist (met onder meer moderne installaties voor bedrijfsfeesten en incentives) en werd een compleet nieuw circuit aangelegd. De 6pk sterke normale huurkarts worden er losgelaten op het 550m lange Alonso-circuit.

Een nieuwtje Ő en nog een primeur voor ons land Ő is dat je er volgens het “Arrive & Drive” principe ook voor het betere werk kan gaan. Je kan er vrijwel zonder ervaring de smaak van een Rotax Max Pro of RM1 gaan proeven. De eerste is een 125cc sterke versnellingloze kart die niet minder dan 28,5pk sterk is en haast 12.000 toeren haalt. Karting Genk zorgt voor de nodige begeleiding en laat je los over het 1350m lange CIK-circuit. Een uitgelezen kans voor snelheidsjunks en Ővooral- karters die eens wat meer kracht onder het rechterpedaal willen of misschien zelfs de aanschaf van een dergelijk toestel overwegen. En omdat racetalent zich al op jonge leeftijd moet kunnen vormen heeft Karting Genk zelfs een Mini Max (13,5pk) en Junior Max (20,5pk) op de verhuurlijsten staan.

De RM1 schakelt nog een versnelling hoger. Letterlijk dan, want die kart beschikt over twee met peddels aan het stuur inschakelbare versnellingen. Starten, eerste inschakelen, tot 12.200 toeren trekken en dan met de voet vol op het gas in 0,06 seconden naar tweede schakelen en aan 125km/u over het recht stuk denderenij het is zelfs voor fervente huurkarters eens wat anders Ő en in Genk kan het vanaf nu. Toch nog veilig stoppen kan dankzij 4 Magura remschijvenij De Rotax Max Pro verhuurt Karting Genk voor € 185 per uur. De sensatie van de RM1 kost er 210. Liefhebbers kunnen ook Auto55 in de gaten houden, want nog deze maand geven we samen met Karting Genk 5 kennismakingssessies (10') weg voor de publieke testdag op zondag 17 september.