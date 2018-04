Brussels Collection Car op 7 en 8 oktober

Door: REDACTIE

F

un Cars, organisator van Flanders Collection Car in Flanders Expo te Gent, organiseert op 7 en 8 oktober ook de Brussels Collection Car in Brussels Kart Expo te Brussel. Aanvankelijk prefereerde de organisator Tour & Taxis, maar omwille van de bereikbaarheid werd toch voor het alternatief gekozen. De nieuwe beurs te Brussel zal op hetzelfde succesvolle stramien geschoeid zijn als zijn evenknie te Gent: de ingrediënten zijn gezelligheid, betaalbare wagens en veel standen met onderdelen, miniaturen en literatuurij en vooral de sfeer van ver vervlogen nostalgie. Net als bij Flanders Collection Car, moeten betaalbare standprijzen interessante exposanten lokken.

Om het geheel in te kleden wordt er elke editie een expositie georganiseerd, en ook in Brussel wordt niet van deze strategie afgeweken. Dit maal handelt die over het merk Porsche.