British Motor Show met tal van wereldpremières

e SMMT organiseert vanaf 20 dezer tot einde deze maand zijn jaarlijkse salon niet in Birmingham, maar keert terug naar Londen (in de ExCel Expo aan de Docklands). Er was een tegenwind van enkele constructeurs; Fiat, Maserati, Porsche en de VW-groep gaven forfait maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door een Supercar Paddock waarin een dertigtal exoten zoals Ferrari, Pagani, Ascari, Koeningsegg en dergelijke plaats vonden. Als wereldpremière voerde Opel zijn nieuwe Corsa ten berde in geslaagde show die door GM-concern baas Rick Wagoner himself werd gedirigeerd. De avond tevoren werd al een spectaculaire presentatie voor 700 genodigden aan de Theems werd georganiseerd en de Corsa vanuit een helikopter werd gedropt. Deze vierde generatie komt in oktober op de markt maar kan nu reeds worden besteld. Niet oninteressant is dat het instapmodel nagenoeg € 11.000 kost. De Corsa staat op het Punto platform en spruit dus voort uit de tijd dat de samenwerking tussen GM en Fiat nog koek en ei was. Opel mikt op een afzet van 600.000 wagens per jaar. De motoren zijn de 1.0, 1.2 en 1.4 benzines en de 1.3 en 1.7 diesels met later een 123 pk sterke 1.7. Volgend jaar volgt een sportversie van 200 pk.

Ford heeft haastig zijn seriemodel Focus CC klaargestoomd. Ook dit model mag gezien worden. Pininfarina zorgde immers voor deze verlengde versie. Ford claimt dat zijn CC ook een auto is voor elke dag, een echte vierzitter met een kofferruimte van 248 liter (cabrio) en van 534 liter (coupé). De omvorming gebeurt in 28 seconden. Een andere wereldpremière kwam uit Beieren want BMW presenteerde in de buitengalerij zijn M6 cabrio die met zijn V10 vijfliter krachtbron van 500 pk en de zevenstraps automaat een der snelste “oben ohne” ter wereld is. Ook de Mini Traveller break staat op stapel, de Mini Cooper S is goed voor 218 pk. Om bij de open wagens te blijven kregen wij van Mazda de MX-5 RC (roadster coupé) te zien. Oogt gestrekter dan de bestaande roadster en heeft een vindingrijk systeem voor het open- en dichtklappen van de metalen vouwkap in slechts 12 seconden. Nieuw ook is de MPS Mazda3 (2007)

Land-Rover presenteerde een schitterende Freelander 2 die opvalt door zijn geslaagde restyling vooral dan voor het front, het vernieuwde interieur en het panoramische dak. De motor is de nieuwe 3.2 V6 van 230 pk goed voor 200 km/u en er komt eveneens een 2.2 diesel onder de motorkap. Eerste klant: tennisster Maria Sharapova. Leverbaar vanaf november 2006. Van dezelfde groep heeft de JAGUAR XKR coupé en convertible een front dat is afgeleid van de vroegere turbosportwagens met thans vier luchtinlaten afgeschermd door honingraatroosters. Met zijn 420 pk turbocompressor is hij 120 pk sterker dan XK. Een premium model is de Aston Martin Rapide vierdeurs 5.9 V12 van 480 pk die in 2007/2008 wordt geproduceerd.

De nieuwe Honda Legend heeft voortaan een actieve snelheidsregelaar, vierwielaandrijving en afstandsverwittigingssysteem. De 250 km/u snellle vierdeurs 3.5 V6 komt in september op de markt. De Civic S driedeurs komt er ook aan. De klassieker Morgan bestaat nu als Aero V8 die de 100 km/u haalt in zowat zes seconden, als eerste Morgan vierzitter ooit en als Anniversary 4/4. Was de VW-groep niet aanwezig dan was er goed en wel de supersnelle Seat Leon Cupra. Andere noviteiten: tweezitter Bentley GTC cabrio (4.3 V8, 380 pk, 280 km/u), de Corvette Z 06 (7.0 V8, 505 pk, 300 km/u), Cadillac Escalade SUV (6.2 V8 voor deze herfst), Lexus LS 460 (totaal nieuwe motor), Toyota Hilux pick-up, Lotus Elise S met 135pk 1.8 van Toyota, Nissan Murano GT-C V6 bi-turbo, Renault Clio Sport en de Renault Egeus die over twee jaar de Vel Satis zal vervangen.