Dit zijn de populairste auto's van 2006

Door: REDACTIE

e inschrijvingscijfers van het eerste half jaar leren ons wat de meest populaire wagens van 2006 zijn. Over alle segmenten heen is het de Renault Mégane die de lijst aanvoert (12.833 stuks), zij het met dank aan de Scénic. De VW Golf nestelt zich met 10.565 exemplaren op de tweede stek terwijl Peugeot met de 206 en 307 (9.596 en 9.410 stuks resp.) zowel het laagste ereschavot als de eerste eervolle vermelding binnenhaalt. De Opel Astra staat met 8.760 stuks op de vijfde stek. De rest van de top 10 bestaat uit Ő in aflopende volgorde Ő de Renault Clio, Citroën C3, Opel Corsa, Ford Focus en de BMW 3-Reeks. Dat is meteen de veruit de best verkopende auto uit z’n segment. De Audi A4 volgt als eerste concurrent op de vijftiende stek.

Het populairste benzinemodel van het land is de Peugeot 206. De Renault Megane staat op één bij de dieselmodellen. Ondanks de populariteit van de Scenic (6.802 stuks), is het toch de Citroën Picasso die met de titel van populairste monovolume aan de haal gaat (6.924). Bij de 4x4’s kan Hyundai dankzij de populariteit van de Tucson en Santa Fé, Toyota van de eerste stek verdringen. Het Koreaanse merk verkocht tijdens de eerste jaarhelft 4.187 terrein- of halfterreinwagen (tegenover 3.470 tijdens de eerste zes maanden van 2005). Toyota zag ondanks een nieuwe Hilux en RAV4 z’n aantal slinken van 3.762 naar 3.439 stuks.