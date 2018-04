Nieuwe Mitsubishi Lancer in Detroit

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Detroit zal Mitsubishi over anderhalve maand een nieuwe generatie van de Lancer onthullen. De Japanners trekken met het nieuwe model, dat zowel in Europa als in Japan werd ontwikkeld, resoluut een sportieve kaart. Veel van de designkenmerken die de Concept-X en Concept-Sportback sierden, worden overgenomen. De Lancer, die ook in onze contreien weer de o-zo-saaie Carisma aflost, wordt laag, krijgt een karakteristieke haaienneus en diepliggende ogen, een korte kofferbak en een breed spoor.

De Lancer wordt vanaf de lente van 2007 (te beginnen met Noord-Amerika) wereldwijd gecommercialiseerd. De lanceerdatum voor Europa is nog niet bekend. Wel weten we dat de instapper bij ons een 110pk sterke 1.5l benzine wordt. De topper wordt de Lancer Evolution met een 2.0 Turbo benzinekrachtbron en Mitsubishi spreekt ook over een diesel. De benzinemotoren zijn samen met DaimlerChrysler en Hyundai ontworpen.