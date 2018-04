Ford S-MAX is Auto van het Jaar

Door: REDACTIE

De kogel is door de kerk; de nieuwe Ford S-MAX is door de gespecialiseerde pers verkozen tot de Auto van het Jaar 2006. Voor Ford is het meteen de vijfde keer dat ze de trofee in de wacht slepen. De Focus won in 1999 nog met de grootste marge in de inmiddels reeds 44-jarige geschiedenis van het merk. Ford won de titel ook in 1993 met de allereerste Mondeo-generatie, in ’85 met de Scorpio en in ’81 met de Escort.

De S-MAX werd door 57 van de 58 juryleden op punten getrakteerd en haalde een totaal van 235. In z’n kielzog vinden we de Opel Corsa die 233 punten kreeg van 52 juryleden en de Citroën C4 Picasso die door 48 leden met een totaal van 222 punten werd beloond. De Citroën C4 heeft daarbij wel het hoogste aantal topscores in de wacht gesleept; liefst 17 juryleden hadden hem helemaal bovenaan staan, terwijl dat er maar 7 waren voor de S-MAX. De lijst van 8 finalisten wordt vervolledigd door de Skoda Roomster (189 punten), De Honda Civic (148 punten), Peugeot 207 (144 punten), Volvo C30 (141 punten) en Fiat Grande Punto (138 punten).