Occasies nu 2x per jaar naar keuring

Door: REDACTIE

Sinds 15 november zijn nieuwe regels rond de autokeuring geldig. De meest frappante aanpassing is dat Minister van Verkeer Renaat Landuyt auto’s die een blanco keuringscertificaat ontvangen telkens voor twee jaar worden vrijgesteld, voor zover zij niet meer dan 100.000km op de teller hebben. Hoewel dat bij de sector bezorgdheid over de veiligheid wekte, is de maatregel intussen van kracht omdat volgens een onderzoek van Testaankoop mensen te vaak opnieuw naar de keuring moest voor kleine futiliteiten en men hierdoor de automobilist bijkomende kosten liet dragen terwijl dit vermeden kon worden. Er is dus sprake van een besparing voor de consument.

Alleen blijkt dat voor mensen die een tweedehandswagen kopen nu de details van de nieuwe regelgeving bekend zijn anders uit te vallen. De verplichte éénmalige keuring van tweedehandswagens heeft immers geen invloed op de periodiciteit van de jaarlijkse keuring, die begint te tellen op het ogenblik dat de auto voor het eerst in het verkeer wordt gebracht. Het komt erop neer dan klanten van een tweedehandswagen het eerste jaar nagenoeg altijd (tenzij de verkoopsdatum quasi gelijk valt met de oorspronkelijke inschrijvingsdatum) twee maal naar de keuring moeten. Federauto, dat de autohandel en –reparatie-sector groepeert, spreekt in een persbericht van een verdoken kostverhoging en onrechtstreekse belasting. De vakorganisatie berekende dat ruim 80% van de tweedehandswagens twee maal per jaar aangeboden moeten worden, soms zelfs na twee maanden. Als de timing niet goed ligt kan een voertuig binnen hetzelfde jaar zelfs drie keer opgeroepen worden. De sector zegt niet te begrijpen waar het beleid van de Minister op slaat.

Een voorbeeld: wenst u een voertuig aan te schaffen dat een laatste volledige basiskeuring en milieukeuring heeft ondergaan op 1 februari 2006, dan moet u dat voertuig vandaag als particulier voorrijden voor eenzelfde basiskeuring, milieukeuring en een bijkomende kwaliteitskeuring. In tegenstelling tot vroeger krijgt u geen keuringsbewijs dat geldt voor 1 jaar, maar dient u op 1 februari 2007 (in casu dus drie maand na de keuring voor verkoop) uw voertuig opnieuw aan te bieden voor een volledige basiskeuring en milieukeuring.