Autonoom rijden: wat met de verzekering?

De verzekeringsgroep Allianz heeft in Duitsland aangekondigd dat het ook zelfrijdende auto's wil verzekeren. En dat zou de autofabrikanten wel eens minder kunnen bevallen. De aansprakelijkheid bij storingen zou dan bij hen gelegd kunnen worden en niet langer bij de bestuurder.

Wie draagt de verantwoordelijkheid?

Wie in zijn auto een gps heeft, kent het vast wel, voordat je de bestemming invoert, moet je vaak eerst een melding wegklikken, die je waarschuwt dat je je tijdens het rijden niet mag laten afleiden door het gps-systeem. Met zulke trucs proberen de fabrikanten om elke medeverantwoordelijkheid bij ongevallen veroorzaakt door verstrooiing van zich af te schuiven. Maar bij de nieuwe vormen van autonoom rijden wordt het allemaal pakken ingewikkelder. Wie is er namelijk aansprakelijk als het gaat om ongeluk met een robot-auto?

De CEO van Allianz Versicherungs-AG, Alexander Vollert, gelooft niet in de volledig zelfrijdende auto van de toekomst. “Het is nog zeer de vraag, of je een auto überhaupt helemaal autonoom kan laten rijden. Veel hangt af van hoe de wettelijke richtlijnen evolueren.” Dat verklaarde Vollert in een interview met Focus, een toonaangevend Duits actualiteitenmagazine.

Bestuurder moet auto altijd de baas blijven

Tot dusver staat er in het Verdrag van Wenen van 1968: "Elke bestuurder moet steevast de controle over zijn voertuig hebben" Vorig jaar heeft een commissie van de Verenigde Naties het verdrag geïmplementeerd. Sindsdien zijn systemen waarbij een auto autonoom rijdt toegestaan indien het systeem door de bestuurder te allen tijde kan worden gestopt. Dus ook in de toekomst zal een geautomatiseerd voertuig enkel met een geldig rijbewijs bestuurd mogen worden.

Risico voor de ontwikkelaars

Uiteraard zal Allianz voor zelfrijdende auto's een aangepaste verzekering aanbieden. Wat met zich meebrengt dat de risico-evaluatie wijzigt. Het risico verschuift van een menselijke fout van de kant van de bestuurder of automobilist naar de ontwikkelaars. Dat kan voor spannende discussies zorgen, want tot nu is de bestuurder altijd, ook bij vermeende technische fouten, zoals bijvoorbeeld van de adaptieve cruise control, verantwoordelijk gesteld bij incidenten.

Tegen 2035 een tiende van de auto's zelfrijdend?

Zelfrijdende auto's zullen in de komende 20 jaar de wegen veroveren. Een studie van het adviesbureau Boston Consulting Group berekende dat zelfrijdende auto's in 2035 bijna tien procent van de wereldwijde verkoop zullen vormen, dat betekent ongeveer twaalf miljoen stuks. De deskundigen baseren zich op een enquête onder Amerikaanse automobilisten. Daaruit blijkt dat 44 procent zich kan voorstellen in de komende tien jaar een zelfrijdende auto te kopen. 20 procent was zelfs bereid om daar minstens 5000 dollar extra voor neer te tellen.