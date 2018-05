Daewoo (Chevrolet) Matiz

eind jaren negentig door Italdesign, het ontwerpbedrijf van Giugiaro, getekend voor Fiat. Maar die zagen niets in die kleine vijfdeurs met een design dat bijna even breed als hoog was. Het Koreaanse Daewoo zag er wel brood in. O ironie deze compacte vijfdeurs bleek zeer goed te aarden in de kleine steegjes van de Italiaanse steden. Een Daewoo-dealer in Rome verkocht er jaarlijks evenveel als de Belgische invoerder over gans het land. En toen moest Fiat maar zelf z’n Panda 2 ontwikkelen.