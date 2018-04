10% Minder bezoekers op Autosalon

Door: BV

Het Brusselse Autosalon heeft zondagavond de deuren gesloten. Organisator Febiac telde deze editie 651.000 bezoekers. Dat is ruwweg 10% minder dan tijdens de vorige editie in 2006. Uiteraard klinken bij de vakorganisatie niettemin tevreden klanken. De organisator stipt graag ook nog eens de positieve evoluties aan. De verkeersdrukte op de Brusselse ring en rond de Heizelpaleizen was door een betere organisatie lager dan tijdens vorige Autosalons. En met minder bezoekers op de Salonvloer bleef het ook in de tentoonstellingshallen steedsn comfortabel, aldus Febiac.

Nu het aantal bezoekers terugviel, gaat de overkoepelende organisatie van de autoconstructeurs in België uit van een minder verkoopsjaar. Als reden voor de daling haalt Febiac onder meer de aanhoudende negatieve berichtgeving over de automobiel aan. Het centrale salonthema, milieu, lag gezien de heersende CO2-koorts voor de hand, maar bleek weinig tot de verbeelding te spreken. Tot slot werd ook de prijs van het toegangsticket verhoogd sinds 2006.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.